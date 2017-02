30.12.2016

Wie war euer Weihnachtsfest? Bei uns ging es in diesem Jahr sehr literarisch zu. Nachdem meine Tochter vor der Bescherung ihre Weihnachtskurzgeschichte mit überraschender, tiefsinniger Wendung vorgelesen hatte, folgte ich ihr mit meinem humorvollen Gedicht „Das Weihnachtsmörchen“.

Bisher dachte ich stets, ich könne nicht dichten. Doch als ich beim Tippen des Wortes „Märchen“ ein „Mörchen“ auf dem Bildschirm erblickte, regte das meine Fantasie so an, dass daraus ein kleines Gedicht entstand. Dadurch wurde mir mal wieder bewusst: Alles ist möglich, auch das, was man selbst für unmöglich hält! Und: In uns Menschen steckt viel mehr, als wir uns zutrauen!

Nun steht der Jahreswechsel vor der Tür und mir geht in diesen Tagen sehr vieles durch den Kopf. 2016 war ein Jahr mit vielen Irrungen und Wirrungen, mit Richtungswechseln und Gegenwind. So ist es mir nicht leicht gefallen, meinen Polarstern, den inneren Kompass, zu erkennen und im Auge zu behalten. Vielleicht habe ich den Blick auch hin und wieder abgewendet. Wer weiß das schon?

Ich habe also viel zu erzählen und doch keine Worte, um diesen Blog damit zu füllen. Deshalb habe ich in alten Beiträgen gekramt und meine Anleitung zum Schreiben eines Haikus, eines japanischen Kurzgedichts, herausgesucht. Vielleicht vermag es diese Versform, mir das Wesentliche zu entlocken, was ich euch über das alte Jahr sagen und fürs neue Jahr mitgeben möchte.

Alles Leben ist

nichts, was du tust, hebt sich auf,

Frühlingserwachen

Mit den besten Wünschen für ein friedvolles, erfolgreiches Jahr 2017!

