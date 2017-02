Anschubser willkommen! Wenn uns Impulse weiterbringen

In einer kleinen Pause zwischendurch schaute ich ein Kurz-Video einer Kollegin an, spontan ausgewählt. Es ging um die Beziehung zu den eigenen Kindern und um einen besonderen Aspekt daraus. Interessanterweise war das gerade genau mein Thema, und so hat sich mir eine Sache besonders eingeprägt, an die ich mich hoffentlich immer wieder erinnere. Das wäre etwas für mein Impulse-Notizbuch!