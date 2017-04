Gratis Download:

17.03.2017

"Das ist respektlos!"

Vergangene Woche war ich über Mittag in einem großen Einkaufszentrum. Ich hatte Hunger und steuerte eine Pizzeria an, die kleine Portionen zum Mitnehmen anbietet. Man stellte sich rechts in der Schlange an, bestellte sein Essen bei einem der Männer am Tresen und bezahlte ganz links bei einem anderen.

Kurz bevor ich zum Bezahlen kam, hörte ich den Kassierer ganz entrüstet sagen: „Die mit ihren Handys! Bestellen hier und telefonieren dabei!“ Er hatte sich damit an seinen Kollegen in der Bestellannahme gewandt, der versuchte zu beschwichtigen. „Nein! Das ärgert mich! Das ist respektlos! Entweder ich kaufe hier etwas ein oder ich telefoniere!“

Der Kassierer drehte sich um und rief einem Mann hinterher, der sein Smartphone am Ohr hatte: „Hallo! Hier! Wir waren noch nicht fertig!“ Dann bekam ich meine Bestellung und verfolgte die Szene nicht weiter.

Doch das Erlebte arbeitete in mir. Der Mann hatte Recht: Da verlangt ein Kunde volle Aufmerksamkeit von ihm, schenkt ihm aber selbst nur die halbe. Das führt dazu, dass der Kunde gar nicht mitbekommt, dass sein Bezahlvorgang noch nicht vollends abgeschlossen war. Und der Kassierer kann sehen, wo er bleibt. Sein Unmut ist für mich absolut nachvollziehbar.

Als nächstes kam mir eine Szene in den Sinn, bei der ich mit Handy am Ohr in irgendeinem Supermarkt stand. Es ist sicher nur ein- oder zweimal vorgekommen. Doch es ist schon passiert. Wisst ihr was? Ich will das nie wieder machen! Mein Gegenüber hat meinen Respekt verdient.

zum nächsten Artikel