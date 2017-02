01.02.2017

(Echte) Post für dich!

Wie ihr wisst, nähere ich mich gerade wieder dem Schreiben per Hand an. Ich kann noch nicht sagen, dass ich es für mich entdeckt habe – dafür tippe ich einfach zu gerne auf meiner Tastatur herum. Doch ich halte Augen auf und Ohren gespitzt, um alles aufzuschnappen, was mit der Handschrift zu tun hat.

Neulich las ich, dass es sogar Autoren gibt, die ihre Manuskripte noch per Hand schreiben, obwohl sie wissen, wie man einen PC bedient. Weil im Kopf etwas passiert, wenn sie nicht einfach auf die Löschtaste drücken und alles korrigieren können. Weil ihr Buch damit eine besondere Qualität bekommt. Weil es wächst und sich langsam entwickelt. Mich hat das beeindruckt.

Ich „klaue“ jetzt mal einen Text von meiner eigenen Website, auf der ich über Tagebücher schreibe:

Viele schreiben täglich. Am Computer, am Tablet, am Smartphone. Nur ganz selten per Hand. Das ist sehr schade, denn das Schreiben gehört noch immer zu unserer Kultur. Es ist eine Technik, mit der wir Gedanken visualisieren, festhalten und mitteilen. Schreiben per Hand entschleunigt den Alltag Wer abends auf dem Sofa sitzt und seine Finger über die imaginäre Tastatur eines Tablets fliegen lässt, ist dabei vermutlich sehr schnell. Wer abends mit einem Tagebuch auf dem Sofa sitzt, hat einen Stift in der Hand und einige Sekunden oder Minuten mehr Zeit, um sich gedanklich zu sammeln: Was war heute wirklich schön für mich? Wofür kann ich dankbar sein? Es gibt keine Löschtaste. Was die Person niederschreibt, ist wohl überlegt. Schreiben per Hand ist ein Ritual Der Effekt der Entschleunigung macht das Schreiben zu etwas Beruhigendem. Damit eignet es sich ganz besonders als Ritual, mit dem wir uns für kurze Zeit aus dem Alltag abmelden, um ganz bei uns zu sein. Schreiben per Hand tut uns gut Kopf trifft Kreativität: Wir nehmen einen Stift zur Hand, um Buchstaben aufzumalen, die unseren Gedanken entspringen. Damit bringen wir unsere linke Gehirnhälfte mit unserer rechten zusammen. Was wir auf diese Art notieren, hat eine ganz andere Wirkung auf uns als ein bloßer Gedanke oder das Tippen mit den Fingerspitzen. Das Geschriebene dringt in unser Bewusstsein ein. Es wird wahr. Nun stellen Sie sich vor, Sie schreiben vor allem positive Gedanken auf ...!

Und eine Seite des Schreibens per Hand habe ich noch gar nicht erwähnt: Wir freuen uns darüber, wenn etwas Handgeschriebenes in unseren Briefkasten flattert! Meine Kunden schicken mir ab und zu Anmeldungen für eine Ausbildung per Post. Alleine meine Adresse handgeschrieben auf dem Kuvert zu sehen, erfreut mich! Das hat etwas Persönliches, was ich sehr, sehr schätze.

Deshalb mache ich auch bei der Aktion #schreibdichglücklich des Ministeriums für Glück und Wohlbefinden und der Poesieapotheke mit. Wer mitmacht, erhält Post von jemandem und darf selbst einen Brief per Hand an eine fremde Person schreiben. Eine tolle Idee ist das! Wenn ihr auch dabei sein wollt (wer weiß, vielleicht bekommt jemand von euch dann Post von mir?), findet ihr hier auf www.ministeriumfuerglueck.de alle Infos.