21.12.2016

Frieden auf Erden

Zum Wochenbeginn dachte ich über meinen nächsten Blog-Beitrag nach. Ich freute mich schon darauf und war gespannt, was mir als Thema einfallen würde, um euch, meinen Leserinnen und Lesern, einen schönen simplify-Jahresausklang zu bescheren. Dann kam die Meldung aus Berlin.

Ich gelte als Mensch, der für sehr vieles Verständnis hat. Ich kann vergeben. Ich kann verzeihen. Ich bin nicht nachtragend. Ich bin bereit, mir die Motive für das Handeln anderer anzuschauen und sie anzuerkennen. Doch für Terror habe ich kein Verständnis.

Gestern erreichte mich eine Weihnachtskarte mit einem Spruch, der in diesen Tagen nicht besser passen könnte:

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf der Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.

So können wir jeden Tag dankbar sein für das, was wir haben und das, was uns bleibt, sei es auch noch so klein.

Ich wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest!

Ihre Dunja Herrmann

PS: "Frieden auf Erden" kam mir spontan in den Sinn, als ich meinen Beitrag zu Ende geschrieben hatte. Ich gab die Worte in meine Suchmaschine ein und stieß so auf den heutigen Blog-Beitrag des Präsidenten der Diakonie, Ulrich Lilie: Friede auf Erden. Ich fühlte mich bestätigt: Als Blogger kann man nicht nicht über die schlimmen Ereignisse reden. Aber wir – ob als Blogger, Weihnachtsmarktbesucher oder schlichtweg als Menschen – sind frei zu entscheiden, ob wir heiter oder ängstlich weitermachen wollen.

