27.01.2017

Fundstück des Jahres: Putzen lieben?! – das Buch

Na, habt ihr fleißig mit der Hand geschrieben in den vergangenen Tagen? Ich probiere gerade aus, den einen oder anderen Buchstaben anders zu schreiben als sonst. Es macht Spaß, sieht sogar elegant aus und ist sicher noch ausbaufähig! Doch um ehrlich zu sein, habe ich mich in letzter Zeit auf ganz andere Hand-Arbeiten konzentriert: aufs Putzen!

In einem Vorgänger-Post berichtete ich euch von einem Buch, das mir entsprechende Impulse gab: Putzen lieben?! Von Linda Thomas. Ich entdeckte es auf dem Weihnachtsbazar in einem Waldorf-Schulzentrum. Dort war ich mit einer Freundin verabredet, die sich verspätete. Deshalb stöberte ich durch die Auslagen der anthroposophischen Bücher.

Das Buch klang irgendwie vielversprechend, also bestellte ich es mir einige Wochen danach als gebrauchtes Buch – das Original ist nämlich ziemlich teuer! Doch heute muss ich sagen: Das Buch ist sein Geld absolut wert! (An dieser Stelle könnte ich zehn Ausrufezeichen setzen ...) Am Interessantesten fand ich, das Linda Thomas’ Weg seinen Anfang nahm auf einem Bazar in einer anthroposophischen Schule. Welch ein Zufall!?

Auf der Rückseite steht im eingeklappten Buchdeckel ein Statement von Manuela Pusker: „... dieses Buch ist mehr als ein Buch. Es ist etwas ganz Besonderes. Während man dieses Buch liest, geschieht etwas mit einem - ...“ Das trifft es durch und durch. Auch ich habe es so erfahren, dass alleine das Lesen mir und meinem Leben eine neue Richtung gegeben hat. Endlich habe ich verstanden, dass es bei Ordnung halten und Saubermachen nicht um wildes Saugen, Schrubben oder Wedeln geht, das halt gemacht werden muss. Nein, es geht darum, sich selbst und den Räumen zu dienen, in denen wir oder andere leben. Es geht darum, diese Räume zu pflegen – fast schon liebevoll, wie ich finde. Es geht indirekt auch darum, sich selbst zu pflegen.

Ich behaupte, dieses Buch dient allen Menschen, die auf ihrem Weg durch den Lebensalltag etwas verloren haben. Ob es nun die Motivation ist, die Zuversicht, die Liebe oder der Mut: Das Buch rückt während des Lesens alles wieder an seinen Platz. Dabei verzichtet es darauf, eine konkrete Anleitung zu geben, wie man am besten putzt oder aufräumt. Im hinteren Teil gibt es ein wenig Hilfestellung in dieser Art. Das Buch lebt von der Beispielen und Erlebnissen der Autorin, von der eigenen inneren Wandlung – denn auch Linda Thomas quälte sich lange durch Schultoiletten. Ohne jemals konkret zu erfahren, wie ich diese Wandlung bei mir selbst herbeiführen kann, passiert genau das beim Lesen.

Es ist ein anthroposophisches Buch, das sei hier noch mal erwähnt, falls ihr Lust bekommen habt es zu lesen. Es gibt Kapitel über Elementarwesen, was mich allerdings nicht gestört hat. Dennoch ist das Buch topaktuell und holt uns in dem Leben ab, das wir zu Beginn dieses Jahrtausends führen. „Putzen lieben?!“ ist definitiv ein Buch, zu dem ich immer wieder greifen werde und das sicher lange in meinem Bücherregal verweilen darf. Linda Thomas reist inzwischen viel, um Vorträge und Seminare zu halten. Anfang April ist sie hier bei mir in der Nähe, und ich habe mir schon einen Platz gesichert.

Habe ich wirklich geputzt in den letzten Wochen? Auch. Meistens habe ich mir einen Bereich unseres Hauses vorgenommen, den ich gepflegt habe. Der Ergebnis hält sich schon erstaunlich lange, und alle Familienmitglieder (außer unserer Hündin) gehen achtsamer mit diesen gepflegten Bereichen um. Es ist die innere Haltung, die den Unterschied macht! Und plötzlich macht es Sinn, sich zu disziplinieren, alles an seinen Platz zu räumen oder regelmäßig zu pflegen.

Ja, vielleicht ist es das: Linda Thomas hat dem Putzen und Ordnung halten einen Sinn gegeben oder uns den eigentlichen Sinn davon wieder zugänglich gemacht. „Putzen ist eine grundlegend menschliche Kulturerfahrung“, schreibt sie (auf S. 108). Und was durch diese grundlegenden Reinigungsprozesse mit uns Menschen passieren kann, ist der eigentliche rote Faden des Buches.

Hier die kompletten Daten: Putzen lieben?!, Linda Thomas, Verlag am Goetheanum; Auflage: 4., überarbeitete Neufassung (4. November 2015), ISBN-13: 978-3723515501, 30 €

