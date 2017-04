06.04.2017

„Ich sehe rot!“

Gestern war ich unterwegs und entschied mich, meine Einkäufe in einem mir unbekannten Supermarkt zu erledigen. Relativ schnell sah ich an der Ware, dass er jedoch zu einem Einzelhandels-Verbund gehört, den ich kenne. Dort richte ich mein Augenmerk stets auf die roten Etiketten, wenn ich an Regalen vorbeistreife, die nicht auf meiner Einkaufsliste stehen. Kennt ihr das? Praktiziert ihr das auch?

Denn wenn ich z. B. gerade keine Marmelade brauche, aber meine Lieblingsmarke im Angebot ist, greife ich durchaus zu. Also scanne ich alles mit geschultem Blick nach roten Etiketten ab. Tja, und das Marmeladenregal war dann auch das, worauf ich gestern zielstrebig zusteuerte: Ich sah rot!

Doch als ich näher hinschaute, wurde mir bewusst, dass an diesem Regel jedes Produkt mit einem roten Etikett versehen war! Das zog sich durch den ganzen Markt. Ich sah nur noch rot, egal, wo ich hinschaute.

Der Mensch ist wirklich ein Gewohnheitstier! Ich fühlte mich verloren und aufgeschmissen, packte nur das Nötigste in den Wagen und stand auch schon bald an der Kasse. Vor mir ein Ehepaar, das so viel Ware an der Kasse scannen ließ, dass zwei Einkaufswagen voll wurden. Ob die auch nur rot gesehen haben!?

Ich fahre in Zukunft wieder dort einkaufen, wo ich mich auskenne. Das ist einfacher!

zum nächsten Artikel