10.02.2017

Leere im Kopf

Gestern erhielt ich von einer Freundin einen Newsletter. Es ist selten, dass ich solche Nachrichten komplett aufmerksam lese. Bei ihr habe ich damit kein Problem, was wohl für die Qualität oder auch den Inhalt ihrer Beiträge spricht.

Jedenfalls las ich gestern bei ihr, dass sie sich hingesetzt habe, um den Newsletter zu schreiben, und dass ihr dann nichts eingefallen sei. „Ha!“, dachte ich, „Da geht es ihr wie mir heute!“ Denn ich saß nur wenige Stunden zuvor minutenlang da und schaute Löcher in die Luft. Ich dachte nach, worüber ich euch berichten könnte. Mir wollte einfach keine Idee kommen, die es wert gewesen wäre aufs imaginäre Papier zu bringen.

Sowohl mir als auch meiner Freundin wurde bewusst: Nur weil man gerade Zeit hat oder sich diese Zeit per Kalender eingeteilt hat, fließen noch lange nicht die Worte aus den Tasten! Für einen Textproduzenten ist das ganz schön bitter. Doch nach mittlerweile sechs Jahren bloggen habe ich dazugelernt: Manches lässt sich nicht erzwingen. Morgen ist auch noch ein Tag! Und ich bin sicher, dass ihr das auch auf andere Vorhaben übertragen könnt.

Meine Freundin lenkte in ihrem Newsletter übrigens um auf einen Traum, den sie in der Nacht hatte. Das passte perfekt zu meinem Erleben, denn zurzeit träume ich die wildesten Sachen! Ich kann mich zwar morgens nicht mehr daran erinnern, doch ich weiß, dass ich intensiv träume, dazwischen aufwache, wieder weiter (oder von neuem) träume und so weiter. Wirklich wohl fühle ich mich damit nicht am Morgen, weshalb ich davon ausgehe, dass es keine schönen Träume sind.

Wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn wir träumen? Das ist nämlich äußerst spannend! Wir vermischen unser Alltagserleben mit Dingen, die wir von früher kennen oder wissen. Heraus kommt deshalb sehr oft sehr eigentümliches Zeug. Hier habe ich vor einiger Zeit einen Beitrag verfasst, was nach den neuesten Erkenntnissen beim Träumen passiert.



Mein Dank gilt an dieser Stelle meiner Freundin, die trotz ihrer Schreibblockade darauflos geschrieben hat!