13.04.2017

Neue Welt

Eben war ich bei der örtlichen Blumenhändlerin, um einen bunten Strauß zu kaufen. Bevor ich den Laden betrat, wusste ich noch nicht, was ich haben wollte: ein Gesteck? Eine Blühpflanze? Ein Blumenstrauß? Neugierig schlenderte ich an den Tischen und Regalen vorbei.

Dabei entdeckte ich Pflanzen, die ich kenne, die aber ganz anders aussehen als die, die ich kenne! Jedes Mal fragte ich nach: „Ist das wirklich eine ...?“ „Ja, diese Sorte ist nur nicht so bekannt“ oder „Ja, das ist eine neue Züchtung“, bekam ich zur Antwort. Spannend, wie sich selbst dieses Geschäft verändern kann!

Als ich so an der Kasse stehe und auf meinen Strauß warte, fällt mein Blick auf eine Dose voller rechteckiger Kekse. „Nanu!“, denke ich bei mir. „Auf den Keksen ist ja das Logo des Ladens drauf!“ Ich spreche die Besitzerin darauf an: „Sie können sich ruhig einen nehmen.“ „Da ist ja ihr Logo drauf!“, bemerke ich nun laut. „Wer stellt denn so etwas her?“

„Meine Schwester“, antwortet sie. „Sie hat mit einem 3D-Drucker einen Keksstempel erstellt und dann die Kekse gebacken.“ Ich bin baff. Verrückte Welt. Moderne Schwester. „Das ist eine tolle Geschäftsidee ...“, murmele ich. „Ja, nicht wahr?“, findet auch die Blumenhändlerin.

Mit diesem schönen, blumig-keksigen Erlebnis begebe ich mich nun ins lange Osterwochenende. Ich wünsche euch allen eine entspannte Zeit!