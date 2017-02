Suppe versalzen = verliebt?

16.11.2016

Zu meinem Geburtstag in diesem Jahr wünschte ich mir ein spezielles Kräutersalz. Eine meiner Freundinnen bereitete es selbst zu und überreichte es mir in einem schönen Marmeladenglas mit Stoffüberzug. Dort bewahre ich das Salz immer noch auf und dosiere es „frei Schnauze“, wenn es beim Kochen zum Einsatz kommt.

Da ich dieses Salz liebe – es handelt sich um Rosmarin-Salbei-Knoblauch-Salz –, verwende ich es ziemlich oft. So auch letztens für meine selbstgemachte Hühnerbrühe. Die war im Anschluss allerdings kaum mehr genießbar. Ich hatte einfach zu viel Salz aus dem Glas in den Suppentopf geschickt. Die Brühe war total versalzen! Doch verwässern wollte ich sie nicht. Was hätte ich tun können?

Heike Kreutz vom aid Infodienst (www.aid.de) weiß Rat: Eine versalzene Suppe ist laut ihr kein Grund zum Verzweifeln. Lassen Sie eine rohe geschälte Kartoffel mitkochen, die das Salz wie ein Schwamm aufsaugt und die Flüssigkeit neutralisiert. Eine ähnliche Wirkung haben zwei bis drei Teelöffel Reis. Man füllt ihn in ein Tee-Ei und hängt das in die Suppe. So können die Körner vor dem Servieren leicht entfernt werden.

Eine zu scharfe Suppe wird gestreckt, um den Geschmack abzumildern. Dafür nimmt man bei klaren Suppen Wasser und bei Cremesuppen Milch, Joghurt oder einen Schuss Sahne. Nach und nach werden kleine Mengen Flüssigkeit hinzugefügt und zwischendurch abgeschmeckt, damit die Würze nicht verloren geht. Der Trick mit der Kartoffel hilft übrigens auch bei einer übermäßig scharfen Suppe. Wer zu viel Chili erwischt hat, gibt Öl zur Suppe und rührt um. Denn der für die Schärfe des Chilis verantwortliche Inhaltsstoff Capsaicin ist fett-, aber nicht wasserlöslich. Das Öl nimmt einen Teil der Schärfe auf, sammelt sich an der Oberfläche und kann wieder abgeschöpft werden.

Das ist clever, was?

Übrigens: Eine Fettschicht an der Oberfläche der Suppe kann auch mit einem Tuch oder einem Küchenpapier entfernt werden. Bei größeren Mengen nimmt man einen Löffel oder eine Kelle. Wird die Suppe nicht direkt gegessen, lässt man sie kalt werden. Beim Abkühlen wird das Fett auf der Oberfläche fest und lässt sich einfach abnehmen.

Na, dann: Guten Appetit!

