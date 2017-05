06.05.2017

Wie genial ist das denn!?

Habt ihr schon mal versucht, mit euren Erwachsenenfingern eine Tastatur auf dem Smartphone zu bedienen? Ganz bestimmt. Vielleicht macht ihr das sogar regelmäßig, um Nachrichten zu schreiben. Ich mag zwar Nachrichten, aber mich nervt das Eintippen.

Heute gab es einen Post bei Facebook, in dem jemand fragte, wie sie mithilfe des Smartphones Text einsprechen könnte, der dann sofort in Worte übersetzt werden würde, sodass sie es später nur in eine Datei laden braucht.

Eine Frau schrieb, dass sie Folgendes von ihren Teenager-Kindern gelernt hat: Bei einem iPhone erscheint unten ein kleines Mikrophon, sobald sich die Tastatur öffnet. Wenn man darauf drückt, kann man seinen Text diktieren. Dieser wird dann – ziemlich einwandfrei, muss ich sagen – nachgeschrieben. Satzzeichen diktiere ich mit. Das hat mich wirklich erstaunt! Da bediene und benutze ich täglich sowohl iPhone als auch iPad, doch diese Möglichkeit blieb mir verborgen. Welch eine Vereinfachung!

Allerdings gestehe ich auch, dass wir in der Familie öfter darüber diskutieren, wohin das wohl führen mag, wenn wir nur noch per Sprache unsere Befehle oder Suchbegriffe, z. B. bei Google, eingeben. Für meine Generation, die ohne technische Hilfsmittel wie diese aufgewachsen ist, stellt das mitunter eine Hürde dar ... Verlernen wir vielleicht das Schreiben? Irgendwann das Lesen? Ich weiß es nicht. Bleiben wir offen!